Самір Хандановіч отримав позитивний результат тесту на наявність коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Інтер планує позбутися відразу трьох хавбеків – великі зарплати не відповідають рівню гри

Інтер відправив свого голкіпера на самоізоляцію. Таким чином 36-річний словенець не допоможе своїй команді у найближчих поєдинках Серії А, де підопічні Конте впевнено крокують до чемпіонства. Наступну зустріч Інтер проведе 20 березня проти Сассуоло.

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Хандановіч провів 27 матчів, в яких пропустив 26 голів.

"Мальдіні – майже брат": інтерв'ю Шевченка про найважливіший гол у кар'єрі, відродження Мілана і Златана в збірній