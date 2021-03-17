Інтер втратив Хандановіча через коронавірус
Воротар Інтера Самір Хандановіч пропустить найближчі поєдинки "нерадзуррі".
Самір Хандановіч отримав позитивний результат тесту на наявність коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Інтер відправив свого голкіпера на самоізоляцію. Таким чином 36-річний словенець не допоможе своїй команді у найближчих поєдинках Серії А, де підопічні Конте впевнено крокують до чемпіонства. Наступну зустріч Інтер проведе 20 березня проти Сассуоло.
У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Хандановіч провів 27 матчів, в яких пропустив 26 голів.
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