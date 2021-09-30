"Нерадзуррі" втратили 245,6 млн євро у минулому сезоні, повідомляє офіційний сайт клубу. Додамо, що це є рекордом Серії А.

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Збитки збільшились через пандемію COVID-19 та відсутності вболівальників на стадіоні – виручка Інтера знизилась з 373,3 до 364,7 млн євро. Продажі Хакімі та Лукаку поповняють бюджет клубу лише з сезону 2021/22.

До слова, до цього рекордні збитки у Серії А поніс принциповий суперник – Ювентус, який у сезоні 2020/21 втратив 209,9 млн євро.

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