Товариський матч

Монца – Інтер – 2:2

Голи: Чюрріа, 32, Ацці, 89 – Бірінделлі, 45+1, Еспозіто, 52

Інтер провів другий літній контрольний матч після перемоги над Монако. Цього разу команді Крістіана Ківу перемогти не вдалося, хоча вона грала основним складом. Інтер був близький до того, щоб програти перший тайм, але на 45+1-й хвилині Бірінделлі в безпечній ситуації зрізав м'яч у власні ворота після навісу Дімарко з флангу.

Борнмут на заміну Забарному торгує лідера команди Маліновського – конкуренція з фіналістом ЛЧ

Другий тайм "нерадзуррі" почали сильніше: перший же удар по воротах у виконанні Дарміана привів до голу: Піо Еспозіто зіграв на добиванні після сейву воротаря Монци. Але цього разу вже сам Інтер упустив перемогу, дозволивши Ацці зрівняти рахунок в кінці гри.

Зрештою все вирішилося в серії пенальті – вирішальним виявився сейв Мартінеса, який відбив удар Сардо. Лаутаро Мартінес, Бастоні, Барелла, Ачербі і Тюрам свої пенальті реалізували.

Челсі та Інтер перемогли в контрольних матчах завдяки голам новачків – Чалханоглу заробив скандальне вилучення