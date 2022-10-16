Інтер завдяки історично важливим голам Лаутаро Мартінеса та Ніколо Барелли набрав три очки у матчі з Салернітаною (2:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 10-й тур

Інтер – Салернітана – 2:0

Голи: Лаутаро Мартінес, 14, Барелла, 58

Лаціо – Удінезе – початок о 16:00

Спеція – Кремонезе – початок о 16:00

Наполі – Болонья – початок о 19:00

Верона – Мілан – початок о 21:45

Інтер відкривав програму дня домашнім поєдинком проти міцної Салернітани. Окрилені успіхом в Лізі чемпіонів, міланці впевнено впорались зі спротивом середнячка – господарі домінували за всіма показниками, майже нічого не дозволивши супернику й забивши два голи. На 14-й хвилині рахунок дальнім ударом відкрив Мартінес, а на 58-й Барелла відзначився з передачі Чалханоглу. 0:2!

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"Нерадзуррі" набрали 18 очок і піднялись на сьому позицію. До топ-3 підопічним Сімоне Індзагі не вистачає двох залікових балів, але конкуренти сьогодні можуть відірватись. Лаутаро Мартінес забив 62-й гол у Серії А й вийшов на 13 місце в списку бомбардирів Інтера, зрівнявшись з Дієго Міліто. Барелла ж вперше за чотири роки відзначився у двох матчах поспіль.

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