Програму 21-го туру чемпіонату Італії відкривав матч у Флоренції між Фіорентиною та Інтером. Міланці підходили до зустріч у ненайкращому психологічному стані – в останніх п'яти турах Серії А вони втратили очки тричі, розписавши нічиї з Ромою та Удінезе, а також програвши Сампдорії. Крім того, "нерадзуррі" зазнали поразки в першому півфіналі Кубка від Ювентуса. Таким чином, сьогодні підопічним Антоніо Конте була необхідна перемога – тим паче, що вона бодай на дві доби вивела б Інтер на перше місце у таблиці.

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Гості з перших хвилин захопили ініціативу, а вже на 6-й Барелла міг відкривати рахунок, замкнувши простріл у центр штрафного. Дронговскі з великому труднощами врятував "фіалок", а ті на 13-й хвилині відповіли ударом Ейссеріка з дистанції. Повз ліву стійку. На жаль, після такого бадьорого старту команди загальмували хвилин на п'ятнадцять, не створивши нічого цікавого, однак на 31-й Інтер оживив гру несподіваним голом – це Барелла красивим ударом метрів з 24-х закрутив м'яч у правий кут. 0:1!

Фіорентина вже через п'ять хвилин могла зрівняти рахунок внаслідок вривання Бонавентури на правий край штрафного та потужного пострілу – міланців врятувала поперечина, а добивання від Бірагі взяв Хандановіч! Інтер відповів у компенсований час ударом головою у виконанні Лукаку. М'яч пройшов над поперечкою. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги "нерадзуррі".

На старті другого тайму Фіорентина перевірила пильність Хандановіча пострілом Бонавентури з лівого флангу карного майданчика. Самір не спав, а Інтер у відповідь шокував "фіалок" голом вже за хвилину – це Перішіч замкнув простріл на дальню стійку після шикарного проходу Хакімі правим флангом. 0:2! На 55-й міланці забили і третій гол зусиллями Лукаку, якому вдалося зіграти на добиванні після удару Перішіча з гострого кута, але взяття воріт скасували – Іван перебував у офсайді.

В середині другого тайму Інтер влаштував справжню навалу, а Фіорентина лише дивом уникнула розгрому. Так, на 63-й хвилині Лукаку замикав простріл Хакімі в центр штрафного – поруч з правою стійкою! На 65-й Перішіч завдав потужного удару з-за меж карного майданчика у дальній нижній кут – Дронговскі парирував. На 66-й туди ж головою пробивав Лаутаро – і знову Дронговскі врятував "фіалок". Ще за дві хвилини голкіпер помилився на виході при подачі з кутового, але Бастоні не влучив у порожні ворота! На 77-й же Лаутаро обігрався у стіночку з Лукаку, увійшов на правий край штрафного та вистрілив у дальній – Дронговскі знову виконав блискучий сейв.

Фіорентина у відповідь нічого не створила. Чезаре Пранделлі намагався оживити гру, кинувши у бій Малькуі, Пульгара, Бареку та Кокоріна, але їхні дії не змусили оборонців нервувати. Інтер також розслабився, зрозумівши, що перемога нікуди не втіче. Зрештою, саме її головний арбітр і зафіксував.

Таким чином, Інтер набрав 47 очок, очоливши турнірну таблицю Серії А, однак післязавтра Мілан може повернути собі першу позицію. Фіорентина, маючи в активі 22 залікових бали, опустилася на дванадцяту сходинку.

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