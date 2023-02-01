Кубок Італії, 1/4 фіналу

Інтер – Аталанта 1:0

Гол: Дарміан, 57

Попри перемогу з перевагою в один м'яч, Інтер упевнено пройшов Аталанту і пробився до півфіналу Кубка Італії. У першому таймі господарі домінували на полі й могли забивати набагато раніше: Чалханоглу перевірив каркас воріт Муссо на міцність.

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Але міланцям вдалося втілити свою перевагу в життя тільки після перерви. На 57-й хвилині Лаутаро Мартінес і Дарміан помінялися ролями: перший навісив, а другий забив.

За час, що залишився, бергамаскі створили тільки один по-справжньому небезпечний момент, у якому Бога влучив у штангу. У всьому іншому саме "нерадзуррі" були ближчими до того, щоб забити другий м'яч: серйозну небезпеку біля воріт гостей створював не тільки Мхітарян, а й... Едерсон, який грав у складі Аталанти.

Зрештою Інтер довів зустріч до перемоги. У півфіналі Кубка команда Сімоне Індзагі зустрінеться з переможцем пари Ювентус – Лаціо.