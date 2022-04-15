Віктор Коваленко відпочив у минулому турі й повернувся до стартового складу Спеції. Команда українця доволі активно почала поєдинок і ледь не шокувала чинних чемпіонів вже на 6-й хвилині. Маджоре класною передачею знайшов у чужому штрафному Гаясі. Хандановіч відчайдушно кинувся в ноги Еммануелю й зумів заблокувати удар. Лише кутовий для господарів.

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А що ж Інтер? У перші півгодини так і не скажеш, що "нерадзуррі" мусять виключно перемагати, щоб покращити свої шанси на захист титулу. Підопічні Тьягу Мотти діяли значно цікавіше та небезпечніше. Моментами можна було говорити навіть про домінування Спеції. Чудовий момент був у Коваленка. Віктор подав кутовий і побіг у штрафний. У другій фазі атаки м'яч таки дійшов до українця, який не зумів підлаштуватися і пробити належним чином.

Розплата за таке марнотратство виявилася блискавичною. Д'Амброзіо виграв верхову боротьбу і скинув під удар Брозовічу. Хорват з лінії штрафного потужним пострілом зняв павутину з дев'ятки воріт Проведеля. Голкіпер не мав шансів зреагувати. Ось так Інтер з доволі неочевидного моменту забив і пішов на перерву лідером. Коваленку залишається лише картати себе за втрачений шанс, адже на другий тайм Віктор уже не вийшов. Його замінив Агудело, який відразу ж міг зрівнювати. Знову Хандановіч врятував.

Команди дуже активно почали другу половину, обмінявшись небезпечними випадами. Однак підтримувати такий темп вдалося лише Інтеру. Тут слід відзначити грамотні заміни Сімоне Індзагі. Лаутаро Мартінес замінив Джеко і дуже швидко подвоїв перевагу, відгукнувшись на простріл Перішіча. Зрештою, Спеція таки не дала Хандановічу провести "сухий" м'яч. Наприкінці гри Маджоре забив ще один розкішний гол у ту ж дев'ятку, в яку поцілив Брозовіч. "Орлята" спробували влаштувати штурм, але нарвалися на контрвипад. Мартінес викотив Алексісу в дуже вигідну позицію. Чилієць не промахнувся.

Завдяки черговій перемозі Інтер набрав 69 очок та піднявся на перше місце в турнірній таблиці Серії А. Мілан, який відстає на одне очко, матч звітного туру зіграє пізніше, але у "нерадзуррі" ще є одна гра в запасі. Спеція має дуже солідний відрив від зони вильоту, тому може не хвилюватися.