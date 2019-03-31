Інтер влітку купить зіркового півзахисника – на радарі два гравці Барселони

Міланський Інтер налаштований переманити Івана Ракітіча або Артуро Відаля з Барселони.

Півзахисники Барселони Артуро Відаль і Іван Ракітіч потрапили в сферу інтересів Інтера. За інформацією Tuttosport, "нерадзуррі" хотіли б придбати одного з двох футболістів.

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Барселона досі не узгодила з Ракітічем новий контракт. Чинна угода хорвата закінчується влітку 2021 року. Каталонці оцінюють хавбека в 60 млн євро. Відаль – альтернативний варіант для Інтера і оцінюється в 25 млн євро.

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Джерело зазначає, що "синьо-гранатові" більше схильні до того, щоб продати чилійця, який не є гравцем основного складу. Контракт Відаля з Барселоною діє до літа 2021 року.