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Інтер влаштує розпродаж, щоб підписати Лукаку

07:30 458 Читать на русском
Інтер влаштує розпродаж, щоб підписати Лукаку
Ромелу Лукаку / Фото Planet Football

Інтер готовий піти на радикальні кроки задля трансферу форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

Одразу два гравці "нерадзурі" можуть змінити місце роботи, щоб міланський клуб підсилився Ромелу Лукаку, повідомляє Daily Mail.

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Інтер має намір продати хавбека Жоау Маріу та захисника Естевана Дальбера. Клуб розраховує виручити від трансферу обох гравців близько 45 млн євро. Хоча цієї суми недостатньо, щоб компенсувати МЮ відхід Лукаку, адже манкуніанці оцінюють бельгійця у 85 млн євро.

Нагадаємо, в минулому сезоні АПЛ Лукаку провів 32 матчі, в яких відзначився 12-ма голами та асистом.

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