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Інтер визначився з ціною Ікарді

00:25 150 Читать на русском
Інтер визначився з ціною Ікарді
Мауро Ікарді / Reuters

Керівництво міланського Інтера готове продати опального нападника Мауро Ікарді та вже визначилося із прийнятною сумою відступних.

"Нерадзуррі" розглядатимуть усі пропозиції щодо аргентинця, починаючи від 50 млн євро, повідомляє Marca.

Ікарді повернувся до тренувань з Інтером вперше після позбавлення капітанської пов'язки

Контрактом Ікарді з Інтером раніше була передбачена клаусула в розмірі 110 млн євро, яка поширюється на іноземні клуби. Але тепер міланці готові відпустити 26-річного форварда за менші гроші.

Проблеми у взаєминах Ікарді з Інтером розпочалися у лютому. Спочатку клуб позбавив його капітанської пов'язки за відмову підписати новий контракт, а потім гравець відмовився їхати на матч Ліги Європи проти віденського Рапіда. Подальші матчі аргентинський нападник пропустив через нібито травму коліна.

У сезоні 2018/19 Мауро Ікарді провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів. Інтерес до гравця раніше приписували туринському Ювентусу, Наполі та мадридському Реалу.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Інтер Інтер Італія Мауро Ікарді Мауро Ікарді
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