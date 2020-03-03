Інтер визначився з пріоритетною трансферною ціллю на випадок відходу Мартінеса в Барселону

Колумбійський нападник Аталанти Дуван Сапата потрапив у список інтересів міланського Інтера.

"Нерадзуррі" шукають варіанти на випадок переходу Лаутаро Мартінеса в Барселону. Їхній вибір зупинився на Сапаті, у придбанні якого зацікавлений Антоніо Конте. Сума трансферу може скласти 50 млн євро, інформує Calciomercato.

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Навіть попри серйозну травму, яка восени вибила його з гри на два місяці, 28-річний форвард демонструє чудову результативність у поточному сезоні – 12 голів та 6 асистів у 18 матчах за Аталанту. Його контракт з бергамасками розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, що для Сапати поточний сезон – другий у складі команди Гасперіні. На початку 2020-го Аталанта викупила всі права на колумбійця у Сампдорії. Трансфер нападника обійшовся клубу в 26 млн євро.

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