Інтер визначився з пріоритетними трансферами – хавбек Барселони плюс дві зірки безкоштовно

Міланський Інтер планує солідну трансферну кампанію на літнє міжсезоння.

Головний тренер "нерадзуррі" Антоніо Конте хоче, щоб команда в літнє трансферне вікно підсилилася трьома досвідченими гравцями, повідомляє Sky Sport Italia.

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За інформацією видання, йдеться про півзахисника Барселони Артуро Відаля, нападника ПСЖ Едінсона Кавані та вінгера Наполі Дріса Мертенса. Зазначається, що ймовірність підписання цих гравців, буде залежати від того, чи відбудеться трансфер Лаутаро Мартінеса, на якого претендують мадридський Реал і Барселона.

Передбачається, що Кавані і Мертенс (обоє після завершення сезону стануть вільними агентами) замінять Мартінеса і чилійця Алексіса Санчеса, який виступає за Інтер на правах оренди. Водночас Відаль був у списку трансферних пріоритетів італійського клубу ще минулої зимим.

Антоніо Конте вважає підписання досвідчених виконавців необхідним, щоб мати змогу боротися за трофеї вже в наступному сезоні.

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