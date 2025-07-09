Італійський клуб готовий розглянути трансфер півзахисника лише за умови оперативної угоди та мінімальної суми в 30 мільйонів євро, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

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Повідомляється, що наразі Чалханоглу залишається важливою фігурою в центрі поля для "нерадзуррі", і якщо він встигне приєднатися до команди на передсезонних зборах, його автоматично вважатимуть недоторканним. Інтер налаштований лише на швидку угоду.

Контракт гравця чинний до літа 2027 року, а за підсумками минулого сезону він провів 47 матчів, відзначившись 11 голами та 8 результативними передачами.

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