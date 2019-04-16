Інтер визначив пріоритетну ціль на літо – "нерадзурі" готові викласти 70 мільйонів євро за вінгера Лілля

Міланський Інтер хоче придбати вінгера Лілля Ніколя Пепе.

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта вважає Пепе пріоритетною метою клубу під час літнього трансферного вікна. "Нерадзурі" готові заплатити за 23-річного футболіста 60-70 мільйонів євро, повідомляє France Football.

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Нагадаємо, раніше президент Лілля Жерар Лопес заявив, що у наступне трансферне вікно команда планує продату низку виконавців, зокрема і Ніколя Пепе.

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До слова, у поточному сезоні в активі 23-річного вінгера 35 матчів за Лілль в усіх турнірах, де Пепе забив 20 голів та віддав 14 результативних передач. Також юний футболіст йде на другому місці у рейтингу бомбардирів Ліги 1.