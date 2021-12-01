Оборонець Борусії з Менхенгладбаха Матіас Гінтер отримав варіант із продовженням кар'єри в італійській Серії А.

Інтер готовий підписати центрбека влітку, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Гінтер відмовився продовжувати контракт із Борусією і покине Менхенгладбах вільним агентом. "Нерадзуррі" зробили першу пропозицію оборонцю. Німець може підписати з міланцями 4-річний контракт із окладом 3 млн євро. Сам чемпіон світу-2014 волів би заробляти 3,5 млн на рік.

До слова, в нинішньому сезоні Матіас Гінтер провів 13 матчів у всіх турнірах. Це п'ята кампанія оборонця у складі "жеребців".

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