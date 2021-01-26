Останній тур Серії А важко дався міланським командам – Мілан зазнав розгрому від Аталанти, а Інтер розписав нульову нічию з Удінезе, змарнувавши шанс наздогнати "россонері" на вершині турнірної таблиці. Реабілітуватися перед тіфозі за ці невдачі випав шанс вже за три дні, у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії, в якому доля звела обидва колектива. "Нерадзуррі" на цей поєдинок мали додаткову мотивацію – необхідно було отримати сатисфакцію за поразку в Дербі делла Мадонніна у чемпіонаті.

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Попри статус зустрічі, тренери вдалися до широкої ротації складу. Антоніо Конте всадив у запас Лаутаро, Бастоні, Хакімі та Янга – в центрі оборони зі Шкріньяром і де Вреєм опинився Коларов, латералів грали Перішіч і Дарміан, а пару Лукаку в атаці склав Санчес. Стефано Піолі, своєю чергою, залишив на банці Калабрію, Кастільєхо та Калулу – замість них на поле вийшли Далот, Салемакерс та капітан Романьйолі, який відбув дискваліфікацію. Крім того, на воротах вийшов Тетерушану, адже Джіджі Доннарумма був відсторонений за розмови у матчі з Торіно, покарані червоною карткою.

Мілан розпочав з традиційно високої активності на старті поєдинку. Вже на 2-й хвилині вона могла принести успіх: Тео Ернандес прострілив у зону перед штрафним, Салемакерс п'яткою підправив м'яч на Леау, а той пробив метрів з 20-ти у лівий нижній кут – трохи неточно! Після цього команди обмінялися низкою стандартів із заблокованими ударами, а вже на 13-й хвилині "россонері" вдруге наблизились до голу – це Браїм Діас на лінії воротарського ледь не підправив м'яч у ворота після скидки плечем від Ібрагімовіча. "Нерадзуррі" чимось цікавим відповісти не вдавалося, але в одному з епізодів Санчесу вдалося вимкнути з гри К'яєра. Центрбек Мілана травмувався при спробі підкату в Алексіса, а його замінив новачок Томорі.

В середині другого тайму підопічні Антоніо Конте додали в активності. На 24-й хвилині перевага номінальних господарів могла вилитись у гол: Дарміан знайшов Лукаку у метрах восьми від воріт та віддав йому передачу, а той пробив з-під Романьйолі – Тетерушану парирував ногою! Ще за кільканадцять секунд Лукаку знову опинився на ударній позиції, але цього разу йому не дав пробити Романьйолі.

Покарання за марнотратство прилетіло на 31-й хвилині, коли Мілан заробив стандарт на лівому фланзі: подачу з нього вибили в центр, а звідти пішло закидання до штрафного – Дарміан кволо виніс його головою, Мейте нею ж скинув м'яч на Ібру, а той хитнув Коларова та з правого краю вистрілив у дальній кут. Сфера від стійки влетіла у ворота. 0:1! Таким чином, Златан став першим футболістом, якому в поточному сезоні вдалося забити за Мілан у всіх турнірах.

Деякий час Інтер виглядав апатично, нічого не створюючи біля чужих воріт, але Мілан відповідав взаємністю. Дарма. На 37-й хвилині "нерадзуррі" провели шикарну атаку: Барелла запустив м'яч уперед на Санчеса, той скинув на Лукаку, Ромелу перевів м'яч на лінію штрафного Відалю, а Артуро віддав пас під подачу Перішічу – Іван навісив на лінію воротарського під замикання Алексісу, але його удар головою на стрічці воріт заблокував Ернандес.

Ще за кілька хвилин на полі сталася сутичка, в якій Лукаку та Ібра зіткнулись лобами та провели затяжну перепалку. Обидва отримали по жовтій картці. Ромелу не міг охолонути навіть по свистку на перерву, але прямо перед ним зрівняти рахунок міг Перішіч, який отримав відскок після стандарту й пробив з лету від лівого кута штрафного – поруч зі стійкою! Зрештою, відпочивати команди пішли за мінімальної переваги "россонері".

У роздягальні Антоніо Конте зняв з гри Дарміана, доволі пасивного в атаці, і кинув у бій Хакімі. Справи пішли набагато веселіше: Інтер майже одразу притиснув Мілан, організувавши кілька непоганих моментів – так, на 50-й хвилині зі штрафного над поперечиною вистрілив Коларов, а на 51-й Санчес замикав подачу Ашрафа на дальню стійку. В обох випадках Мілан врятували сейви Тетерушану. На 55-й у гру вступив новачок Томорі, який у підкаті заблокував удар Лукаку з меж воротарського після прострілу з правого краю. Рівно через три хвилини справи "россонері" погіршились капітально – за фол проти Коларова в центрі поля Ібрагімовіч отримав другу жовту картку. На останні півгодини Мілан залишався у меншості. Стефано Піолі зняв з гри Браїма Діаса й випустив Ребіча.

Інтер досить швидко скористався перевагою. Перший дзвіночок пролунав на 67-й хвилині, коли Перішіч замикав подачу в штрафний ударом головою над поперечиною, а другий задзвенів на 70-й – Барелла увірвався на правий край та отримав по ногах від Ернандеса. Арбітр Паоло Валері не наважився свистіти, але по завершенні епізоду він переглянув повтор і погодився з претензіями гравців Інтера. Пенальті! Лукаку з "позначки" влучив у стійку, однак м'яч від неї влетів у сітку. 1:1!

На 70-х хвилинах команди нічого цікавого створити не змогли, але причина була не у футболістах, а у травмі головного арбітра. Більшу частину цього відрізку зустрічі лікарі надавали допомогу Паоло Валері, а у технічній зоні готували резервного рефері. Тільки-но процес добіг кінця, як Інтер пішов уперед: на 83-й хвилині з 20 метрів стріляв Хакімі (в руки голкіперу), на 88-й Відаль пробив з дистанції повз ворота, а на 89-й свіжий Лаутаро тікав до воріт разом з останнім захисником – у фіналі епізоду він завдав потужного удару з правого краю штрафного, змусивши Тетерушану рятувати Мілан. На 90-й же "нерадзуррі" змарнували найкращий шанс вирвати перемогу: Мартінес обігрався з Лукаку й прострілив на лінію воротарського, а Лукаку замкнув – Тетерушану знову врятував Мілан!

В основний час дотиснути "россонері" не вдалося, але арбітри компенсували до нього аж 10 хвилин. Мілан вже навіть не думав про якісь контратаки, а Інтер продовжував тиск – і, зрештою, добився свого. На 90+6-й хвилині Мейте збив Лаутаро перед власним карним майданчиком, суддя призначив стандарт, а Еріксен, який вийшов на поле сім хвилин тому, поклав м'яч у ліву дев'ятку – 2:1! Мілан капітулював. Інтер святкує вихід у півфінал Кубка Італії!

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