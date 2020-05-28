Інтер висунув ультиматум Барселоні – трансфер Лаутаро можливий лише за однієї умови

Керівництво міланського Інтера дало чіткий сигнал іспанській Барселоні щодо потенційного переходу свого нападника Лаутаро Мартінеса.

"Блаугранас" уже погодили трансфер із форвардом, але не можуть домовитися із босами міланців. Спортивний директор Інтера П'єро Осіліо публічно висунув ультиматум Барселоні, повідомляє Marca.

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"Лаутаро не продається. Барса зв'язалася з нами, ми у хороших взаєминах, але ми сказали їм, що не маємо наміру його продавати. Існує спосіб забрати Лаутаро Мартінеса з Інтера – це активація клаусули. Усі знають про це, тому приховувати інформацію марно. Існує пункт, яким чітко передбачені терміни та фінансові зобов'язання.

Дія цього пункту завершується у перші дні липня, це єдина існуюча можливість для відходу Лаутаро. Ми не збираємось ні з ким обговорювати та вирішувати "проблему Лаутаро", оскільки робимо ставку на нього, він є нашим важливим активом, і давайте не забувати, що в нього є ще 3 роки за контрактом із Інтером", – заявив функіонер в ефірі Sky Italia.

Нагадаємо, що Барселона впродовж тривалого часу намагалася домовитися про трансфер аргентинського нападника Інтера. Щоправда, каталонці не мають змогу виплатити 111 млн євро клаусули та пропонували "нерадзуррі" кількох своїх гравців із доплатою.

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