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Інтер виставив на трансфер Перішіча

14:09 479 Читать на русском
Інтер виставив на трансфер Перішіча
Іван Перішіч / reuters

Півзахисник "нерадзуррі" Іван Перішіч може найближчим часом змінити клубну прописку.

Керівництво Інтера виставило хорватського хавбека на трансфер і готове продати Івана за 40 млн євро, інформує Corriere della Sera.

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Причина такого кроку – невдоволення головного тренера Лучано Спалетті грою Перішіча. Повідомляється, що міланський клуб вже веде перемовини з Манчестер Юнайтед та Атлетіко щодо потенційного трансферу гравця.

Сам Перішіч раніше зазначав, що хоче пограти в англійській Прем'єр-лізі. У поточному сезоні Серії А хорват відіграв 18 матчів, забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.

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Теги
Трансфери Іван Перішіч Іван Перішіч Інтер Інтер Італія Трансфери Чемпіонату Італії
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