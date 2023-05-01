Інтер виставить на трансфер найкращого бомбардира – Арсенал та Манчестер Юнайтед серед претендентів
Міланський Інтер може відпустити влітку одного із найкращих гравців.
Італійський гранд прагне зібрати кошти, щоб посилити влітку свою команду. Керівництво Інтера розмірковує над продажем Лаутаро Мартінеса.
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Як повідомляє Football Insider, за аргентинського нападника італійці попросять близько 70 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед позначив 25-річного гравця як потенційне літнє підписання, якщо їм не вдасться привести Харрі Кейна на Олд Траффорд. За нападником також стежать Реал Мадрид і Арсенал.
Лаутаро Мартінес – найкращий бомбардир Інтера. В його активі 17 голів в 32 матчах за міланців в Серії А. Чинна угода аргентинця з італійським клубом розрахована до 2026 року.
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