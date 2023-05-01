Італійський гранд прагне зібрати кошти, щоб посилити влітку свою команду. Керівництво Інтера розмірковує над продажем Лаутаро Мартінеса.

Герой Інтера ризикує пропустити півфінал Ліги чемпіонів – переможна акробатика обійшлася дорого

Як повідомляє Football Insider, за аргентинського нападника італійці попросять близько 70 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед позначив 25-річного гравця як потенційне літнє підписання, якщо їм не вдасться привести Харрі Кейна на Олд Траффорд. За нападником також стежать Реал Мадрид і Арсенал.

Лаутаро Мартінес – найкращий бомбардир Інтера. В його активі 17 голів в 32 матчах за міланців в Серії А. Чинна угода аргентинця з італійським клубом розрахована до 2026 року.

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