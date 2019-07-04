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Інтер вимагає за Ікарді 60 млн євро – форвард може перейти до Ювентуса

4 липня 21:00 354 Читать на русском
Інтер вимагає за Ікарді 60 млн євро – форвард може перейти до Ювентуса
Мауро Ікарді / Sky Sports

Нападник Інтера Мауро Ікарді може опинитись у туринському Ювентусі.

Нападник міланського Інтера і збірної Аргентини Мауро Ікарді може продовжити кар'єру в Ювентусі, передає La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, представники Ювентуса ведуть переговори з Вандою Ікарді – дружиною, і за сумісництвом агентом Мауро. Туринський клуб згоден платити футболісту 8 млн на рік. Сам Мауро Ікарді не проти переїзду в Турин.

Зазначається, що Інтер має намір виручити за форварда 60 млн євро. Контракт Мауро з "нерадзуррі" розрахований до літа 2021-го року.

У сезоні 2018/19 Мауро Ікарді провів за Інтер 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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