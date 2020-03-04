Інтер вимагає трьох гравців Барселони в обмін на Мартінеса

Інтер дуже високо цінує свого талановитого нападника Лаутаро Мартінеса.

Інтер погодився на обмін Лаутаро Мартінеса на гравців Барси, але запропонував свій варіант списку "блаугрнас", повідомляє Mundo Deportivo.

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У шорт-лист "нерадзуррі" потрапили одразу троє каталонців – захисники Жан-Клер Тодібо та Сантьяго Рамос, а також хавбек Карлес Аленья.

У поточному сезоні Серії А Мартінес провів 21 матч, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами. За інформацією порталу transfermarkt, вартість 22-річного аргентинця становить 80 млн євро.

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