"Шахтар успішно виступив у Лізі Чемпіонів, враховуючи ті команди, яким доводилося протистояти. Далі "гірники" будуть продовжувати розвивати молодих гравців вже в Лізі Європи.

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Тренерський штаб Шахтаря переграв Конте. Інтер виглядав імпотентною командою, яка не може довести справу до логічного завершення", – зазначив Морозов у ефірі Ніч Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Шахтар не пропустив Інтер в плей-офф ЛЧ, а сам посів третю сходинку, яка гарантує участь в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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