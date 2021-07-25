"Ромелу Лукаку є недоторканим цього літа – абсолютно точно. Він ключовий гравець Інтера", – цитує Маротту Mediaset.

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Чинний контрак бельгійця з міланським клубом розрахований до літа 2024-го. За інформацією ЗМІ, у послугах 28-річного форварда зацікавлені Челсі та Манчестер Сіті. Портал transfermarkt оцінює Ромелу у 100 млн євро.

У минулому сезоні Серії А Лукаку зіграв у 36-ти поєдинках, в яких відзначився 24-ма голами та 11-ма асистами. Нагадаємо, Інтер залишається чинним чемпіоном Італії.

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