Півзахисник Кріст'ян Асллані перейшов з Інтера в Торіно.

Торіно на своєму офіційному сайті оголосив про оренду Кріст'яна Асллані. Повідомляється, що угодою між клубами передбачена опція викупу контракту 23-річного албанського футболіста.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо писав, що Торіно за річну оренду Асллані заплатить 1,5 мільйона євро, а опція викупу складе 12 мільйонів євро. У разі викупу контракту Асллані туринською клубом Інтер отримає 20% від суми наступного продажу футболіста.

Крістіан Асллані влітку 2022 року перейшов з Емполі в Інтер на правах оренди. Згодом контракт футболіста був викуплений за близько 15,7 млн євро.

У складі "нерадзуррі" албанський футболіст зіграв 99 офіційних матчів, забив 4 голи і віддав 5 асистів. У минулому сезоні він забив "сухий лист" у ворота Удінезе в Кубку Італії. В Інтері Асллані виконував функції резервіста Хакана Чалханоглу.