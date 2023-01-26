Голкіпер Іонуц Раду перебрався з Серії А у французьку Лігу 1.

Румунський воротар, який зіграв два матчі за національну збірну, став гравцем Осера на правах оренди без опції викупу. Контракт розрахований до завершення сезону 2022/23, інформує офіційний сайт французького клубу.

У складі Осера Іонуц виступатиме під першим номером. Першу частину сезону 25-річний Раду провів у складі аутсайдера Серії А – Кремонезе (10 матчів, 21 пропущений гол).

Навесні 2022 року кіпер припустився жахливої помилки у виїзному матчі проти Болоньї – Раду не влучив по м'ячу і пропустив вирішальний гол, який завадив Інтеру обійти Мілан і, зрештою, стати чемпіоном Італії.

Осер, який у середині 90-х став чемпіоном Франції, зараз бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні. Перше коло команда завершила на передостанній позиції турнірної таблиці – 13 очок у 19-ти матчах.

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