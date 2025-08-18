Аталанта оголосила про перехід 23-річного Ніколи Залевскі з Інтера. Гравець підписав контракт на чотири роки з опцією продовження ще на два сезони.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Аталанта заплатила за трансфер Залевскі Інтеру 17 мільйонів євро. Нікола приєднався до "нерадзуррі" у лютому 2025 року, перейшовши з Роми. Загалом за Інтер він зіграв у 17 матчах, оформивши 1+1 за системою гол+пас.

До слова, у складі Роми Залевскі став небажаним гравцем торік. Його підозрювали у "зливі" інформації з роздягальні в ЗМІ, а ще він конфліктував з Довбиком, у якого хотів забрати право пробивати пенальті.

