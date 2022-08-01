Гравець збірної Австрії Валентіно Лазаро спробує все ж закріпитись в італійському чемпіонаті.

26-річний оборонець, який може зіграти по всьому правому фланзі, виступатиме за Торіно на правах оренди з Інтера. Угода містить опцію викупу, інформує пресслужба "биків".

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Валентіно перебрався до "нерадзуррі" влітку 2019-го за понад 22 млн євро з Герти. Втім, досягти успіху на Сан-Сіро австрійцю не вдалось (лишень 11 матчів), тож він тричі вирушав в оренди – Ньюкасл, Борусія Менхенгладбах та Бенфіка. Контракт з Інтером розрахований ще на два роки.

До слова, Торіно завершив минулий сезон Серії А на десятій сходинці. Кампанія 2022/23 розпочнеться для туринців 6 серпня матчем проти Палермо у Кубку, а 13 числа відбудеться перший тур чемпіонату.

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