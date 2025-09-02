На своєму офіційному сайті Марсель повідомив про перехід Бенжамена Павара. Інтер відпустив 29-річного француза в оренду.

Інтер позбувся непотрібного форварда – він став конкурентом Яремчука

За інформацією Джанлуки Ді Марціо, провансальці заплатять Інтеру за оренду Бенжамена Павара 2,5 мільйона євро. У Марселя буде право викупити гравця за 15 мільйонів євро.

До слова, Бенжамен Павар у складі збірної Франції став чемпіоном світу у 2018 році, срібним призером ЧС-2022 та переможцем Ліги націй-2021. Його м'ячу ворота Аргентини на чемпіонаті світу в Росії визнаний ФІФА найкращим голом турніру.

Павар перейшов до Інтера у 2023 році і встиг зіграти 70 матчів, відзначившись голом і чотирма передачами. З "нерадзуррі" він виграв Серію А (2024), Суперкубок Італії (2023) і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів (2025).

До цього захисник виступав за Лілль, Штутгарт і Баварію, у складі якої зібрав повний комплект міжнародних і національних трофеїв.

Золоті "нульові": Шева робить Берлусконі подарунок на мільйон, як Срна відповів на гол Мессі, 201 сантиметр в атаці