Форвард італійського Беневенто Адольфо Гаїч, права на якого належать московському ЦСКА, знову потрапив на радари міланського Інтера.

Аргентинський нападник може піти на підвищення влітку, стверджує Calciomercato.

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До кандидатури Гаїча повернувся Інтер. "Нерадзуррі" цікавилися форвардом ще в часи виступів за Сан Лоренсо, та потім потенційний трансфер заблокував керманич міланців Антоніо Конте. Нині тренерський штаб Інтера розглядає варіант із підписанням Гаїча на роль дублера Ромелу Лукаку. Посприяти переходу повинна прийнятна сума відступних.

Із січня Адольфо Гаїч захищає кольори Беневенто на правах піврічної оренди з ЦСКА Москва. У його активі 3 матчі в Серії А, в яких забив 1 м'яч.

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