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Інтер відкрив футбольну академію в Україні – екс-зірка міланців був присутнім на церемонії

16:27 462 Читать на русском
Інтер відкрив футбольну академію в Україні – екс-зірка міланців був присутнім на церемонії
Відкриття академії Інтера в Україні / фото: ФК Інтер

Академія міланського Інтера в Україні матиме назву Арсенал Сіті.

"Грати у футбол – мрія кожної дитини, завдяки спортивним цінностям у них також є можливість розвивати людські якості. Завдяки академії Інтера, і вмінням її тренерів, все це може статися.

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Я щасливий, що дитячі мрії можуть стати реальністю завдяки нашій академії. Упевнений, співробітництво з таким серйозним і здатним партнером, як харківський Арсенал, означає, що крім спортивних цінностей ми також зможемо ділитися етичними і моральними", – цитує Тольдо офіційний сайт Інтера.

Відзначається, що у перші дні проекту працюватимуть два тренери італійського клубу, щоб координувати і навчати українських фахівців. Це старший технічний директор Альдо Монтінаро і тренер академії Інтера Сіді Отман Ель-Джаухарі. Другий залишиться в Україні в якості першого постійного тренера.

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