Інтер виділить серйозну суму на три топ-трансфери

У списку цілей Інтера – форварди Ромелу Лукаку і Едін Джеко, а також хавбек Ніколо Барелла

Новий тренер міланців Антоніо Конте розраховує на суттєве підсилення влітку, інформує Corriere dello Sport.

Інтер є фаворитом у боротьбі за Лукаку

Інтер має намір підписати двох-трьох гравців в атаку і півзахист до старту предсезонки, який планується на 7 липня. Три пріоритети Конте – форварди Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед), Едін Джеко (Рома), а також хавбек Кальярі Ніколо Барелла, який стабільно виступає за збірну Італії.

Ікарді може розірвати контракт з Інтером – гравець звинувачує клуб у психологічному насильстві

На придбання трьох гравців Інтер готовий виділити 120 мільйонів євро. Цю суму можуть доповнити прибутки від імовірного продажу Мауро Ікарді.