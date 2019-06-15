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Інтер виділить серйозну суму на три топ-трансфери

18:56 144 Читать на русском
Інтер виділить серйозну суму на три топ-трансфери
Джеко, Барелла і Лукаку / Goal

У списку цілей Інтера – форварди Ромелу Лукаку і Едін Джеко, а також хавбек Ніколо Барелла

Новий тренер міланців Антоніо Конте розраховує на суттєве підсилення влітку, інформує Corriere dello Sport.

Інтер є фаворитом у боротьбі за Лукаку

Інтер має намір підписати двох-трьох гравців в атаку і півзахист до старту предсезонки, який планується на 7 липня. Три пріоритети Конте – форварди Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед), Едін Джеко (Рома), а також хавбек Кальярі Ніколо Барелла, який стабільно виступає за збірну Італії.

Ікарді може розірвати контракт з Інтером – гравець звинувачує клуб у психологічному насильстві

На придбання трьох гравців Інтер готовий виділити 120 мільйонів євро. Цю суму можуть доповнити прибутки від імовірного продажу Мауро Ікарді.

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Теги
Едін Джеко Едін Джеко Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Ніколо Барелла Ніколо Барелла Інтер Інтер Італія Трансфери
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