Венеція із Серії Б оголосила про підписання 18-річного форварда на своєму офіційному сайті. Себастьяно перебрався у розташування "крилатих левів" на правах оренди.

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Форвард Інтера у Венеції виступатиме під 70 номером до кінця поточного сезону. Першу частину кампанії 2020/21 Еспозіто провів у СПАЛі, де відіграв 14 поєдинків, забив два м'ячі та відзначився асистом. Себастьяно також виступає за молодіжну збірну Італії і вважається одним із найбільших талантів.

До слова, Венеція розташувалась на 9 сходинці турнірної таблиці Серії Б, відстаючи від лідера на дев'ять залікових пунктів.

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