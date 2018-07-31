Інтер узгодив перехід Відаля

Міланський Інтер близький до підписання хавбека Баварії Артуро Відаля.

Міланський Інтер домовився з Баварією про перехід чилійського хавбека Артуро Відаля, повідомляє Sportitalia.

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"Нерадзуррі" орендують футболіста на рік з можливим викупом. Раніше повідомлялось, що німці готові продати Відаля за 30 млн євро, але Інтер хотів знизити ціну.

31-річний чилієць перейшов у Баварію в 2015 році з Ювентуса. За цей час він тричі виграв Бундеслігу, 1 раз Кубок Німеччини та 2 Суперкубки Німеччини.

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