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Інтер узгодив перехід Відаля

00:40 102 Читать на русском
Інтер узгодив перехід Відаля
Артуро Відаль / ФК Баварія Мюнхен

Міланський Інтер близький до підписання хавбека Баварії Артуро Відаля.

Міланський Інтер домовився з Баварією про перехід чилійського хавбека Артуро Відаля, повідомляє Sportitalia.

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"Нерадзуррі" орендують футболіста на рік з можливим викупом. Раніше повідомлялось, що німці готові продати Відаля за 30 млн євро, але Інтер хотів знизити ціну.

31-річний чилієць перейшов у Баварію в 2015 році з Ювентуса. За цей час він тричі виграв Бундеслігу, 1 раз Кубок Німеччини та 2 Суперкубки Німеччини.

Наінгголан травмувався в дебютному матчі за Інтер

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