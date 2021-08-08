Боснійський нападник Едін Джеко перебереться з Рима у Мілан.

Інтер домовився про підписання нападника Роми Едіна Джеко, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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35-річний ветеран підпише контракт до літа 2023-го. Очікується, що боснієць може стати заміною Ромелу Лукаку, якого активно намагається підписати Челсі. Портал transfermarkt оцінює Едіна у скромні 4 млн євро.

У минулому сезоні Серії А Джеко провів 27 матчів, в яких відзначився 7-ма голами.

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