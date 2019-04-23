Інтер увімкнувся в гонитву за Зієшом

Вінгер амстердамського Аякса Хакім Зієш потрапив до сфери зацікавлень міланського Інтера.

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Зієш, як і весь Аякс, звернув на себе увагу яскравими виступами в цьогорічній Лізі чемпіонів. Інтер планує придбати атакувального півзахисника в літнє трансферне вікно. Минулого літа Зієш міг опинитися у Серії А, але Рома вирішила замість нього підписати Хав'єра Пасторе з ПСЖ.

Орієнтовна вартість трансферу – 35-40 млн євро, оскільки вінгер ще має 2 роки за контрактом із Аяксом. Окрім Інтера, на Зієша також претендують Ліверпуль, Барселона та два манчестерських гранди.

У сезоні 2018/19 Хакім Зієш провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 19 м'ячів.

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