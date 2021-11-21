Центральний матч туру, нехай пробачить нам Андрій Шевченко. Мілан учора несподівано поступився Фіорентині і зробив розкішний подарунок конкурентам. Відтак, Наполі сьогодні міг повернути собі одноосібне лідерство, а Інтер сподівався завдати команді свого колишнього наставника першої поразки в сезоні й повернутися у чемпіонські перегони.

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Можливо, сама висока ціна помилки стримувала футболістів на старті матчу. Гра була жвавою, але от з гострими моментами не складалося. Аж на 16-й хвилині Інтер провів першу небезпечну атаку. На ударній позиції опинився Дарміан. Захисник зовсім трішки не влучив у площину. Буквально за мить Наполі забив. Зєлінскі жорстко відібрав м'яч у Барелли і побіг відкриватися під удар. Перед штрафним майданчиком Інсіньє повернув м'яч поляку, а той змусив капітулювати Хандановіча.

Забитий м'яч зіграв із "партенопейцями" злий жарт. Вони віддали ініціативу господарям. Інтеру тривалий час не вдавалося потурбувати Оспіну, але Наполі сам допоміг. В одному з моментів Кулібалі заблокував удар рукою. VAR був категоричним – пенальті. Чалханоглу впевнено пробив із позначки. Далі знову була рівна гра, однак на перерву Інтер пішов лідером. Наполі під час кутових не ставить гравців на стійки, і саме під ближню зрізав м'яч Перішіч.

По перерві Наполі не зумів активізуватися. Складалося враження, що це "нерадзуррі" потрібно відіграватися. Вже на старті другого тайму Хакан та Лаутаро змусили Оспіну продемонструвати дива реакції. Навіть це не розбудило гостей. Моментів у них було обмаль. Інтер же виважено нарощував свою перевагу, яка на 61-й хвилині була закономірно конвертована у забиті м'ячі. Провал Наполі, "змії" вибігають у контратаку з чисельною перевагою, і Лаутаро нарешті зумів відзначитися. 3:1.

Коли не йде командна гра, на перший план мусять виходити індивідуальності. У Наполі така знайшлася. Кулібалі обікрав Джеко і відпасував на Мертенса. Дріс не став нічого видумувати і пальнув з-за меж штрафного. Удар вийшов розкішним. Хандановіч кінчиками пальців дістав, але парирувати не зміг. Цей шедевр бельгійця став історичним. Відтепер саме Мертенс є найкращим бомбардиром Наполі в рамках Серії А, маючи у своєму активі 103 голи.

Необхідного імпульсу це не дало. Причиною стали зупинки в грі. Шкріняр та Осімхен в боротьбі за м'яч стукнулися головами. Словак витримав, а от нігерійця довелося міняти. Деякий час командам знадобився, аби оговтатися і запалити на останніх хвилинах. Джеко втратив чудову нагоду закріпити перевагу Інтера після пасу Перішіча. А от Наполі завадила лише майстерність Хандановіча. Ді Лоренцо подав на дальній край воротарського. Туди увірвався Руй і пробив з відскоком від газону. Кіпер зреагував і здійснив феноменальний сейв. Все той же Мертенс міг стати рятівником, але не зумів як слід пробити – м'яч полетів вище.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера, який скоротив відставання від лідерів до чотирьох очок. Наполі слідом за Міланом зазнав першої поразки в поточному розіграші Серії А. Інтриги в боротьбі за Скудетто стало ще більше.