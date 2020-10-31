У рамках 6-го туру Серії А Інтер із Пармою не виявили сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 6-й тур

Інтер – Парма – 2:2

Голи: Брозовіч, 64, Перішіч, 90+2 – Жервінью, 46, 62

Болонья – Кальярі – початок о 21:45

Інтер у разі перемоги зрівнявся б із Міланом на першому місці турнірної таблиці, але Парма теж не бажала без бою віддавати очки. Перший тайм зустрічі виявився безгольовим і команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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На початку другої половини зустрічі "хрестоносці" вийшли уперед завдяки голу Жервінью. Трохи згодом, на 62-й хвилині, той же Жервінью отримав майстерну розрізну від Інглезе, вийшов віч-на-віч із голкіпером і записав до свого активу дубль. "Нерадзуррі" знадобилось дві хвилини, щоб відквитати один гол – відзначився Брозовіч. Вже у компенсований час Інтеру вдалось зрівняти. Це Перішіч головою замкнув простріл з штрафного удару у карний майданчик. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2.

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