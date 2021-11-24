Міланський Інтер U-19 здолав ровесників із донецького Шахтаря в поєдинку 5-го туру Юнацької ліги УЄФА 2021/22. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших миттєвостей зустрічі на "Футбол 24".

Юні "нерадзуррі" зуміли організувати швидкий м'яч. На 4-й хвилині Лоренцо Пескетола отримав передачу в штрафному "гірників" і з лівої класно пробив у дальній кут.

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Шахтар U-19 створив кілька нагод, аби зрівняти рахунок. Зокрема, Ровіда врятував Інтер після удару Гончарука метрів з 15-ти. Натомість Глущенко не влучив у дев'ятку пострілом зі штрафного. Змарнували свої моменти також Гулько та Бако. Натомість за донеччан зіграла поперечина після сильного удару Кортіновіса.

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