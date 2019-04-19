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Інтер та Ювентус розглядають варіант обміну зірковими форвардами

18:57 9 Читать на русском
Інтер та Ювентус розглядають варіант обміну зірковими форвардами
Пауло Дибала та Мауро Ікарді / Reuters

Італійські гранди шукають різні варіанти підсилення атаки. Серед них є і можливість обміну гравцями.

Мова про аргентинських страйкерів команд, Пауло Дибалу та Мауро Ікарді. Про переговори між Ювентусом та Інтером повідомляє Corriere dello Sport.

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Обидва гравці незадоволені своїм поточним статусом у клубах, тому їхні трансфери майбутнім літом виглядають цілком імовірними. Клуби не часто продають гравців одне одному, але подібний обмін може допомогти обом командам розв'язати свої проблеми в атаці.

Якщо Ікарді має дуже напружені стосунки з Інтером, то Дибала не поспішає з вирішенням власного майбутнього. Саме його небажання переходити в інші італійські клуби може завадити здійсненню бартера між "зебрами" та "вужами".

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