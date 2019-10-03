Інтер та Ювентус готові підписати Ракітіча в січні – Барселона не розраховує на хорвата

Хавбек Барселони Іван Ракітіч з великою імовірністю покине Камп Ноу під час зимового трансферного вікна.

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Ракітіч отримує вкрай мало ігрового часу у поточній кампанії і хоче змінити команду. Італійські гранди стежитимуть за подальшим розвитком подій і, якщо становище хорвата у складі "блаугранас" не зміниться на краще, спробують підписати віце-чемпіона світу взимку. Контракт Ракітіча з Барселоною чинний до літа 2021 року.

Додамо, що у поточному сезоні 31-річний хавбек отримав місце у старті команди Вальверде лише одного разу – матч 5 туру Прімери проти Гранади, в якому каталонці програли з рахунком 0:2.

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