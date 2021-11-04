Андре Онана узгодив з "нерадзуррі" контракт на чотири роки, повідомляє журналіст Ніколо Скіра. За сезон 25-річний камерунець зароблятиме 3 мільйони євро.

Арсенал близький до трансферу Онана, – журналіст

Голкіпер Аякса, який є вихованцем Барселони, перейде в італійську першість на правах вільного агента, адже його контракт з нідерландцями завершується влітку 2022-го. Продовжувати його Андре не збирається.

Нагадаємо, Онана виступає за Аякс з 2015 року. В його активі 204 матчі за основну команду "божих синів", 83 з яких він відстояв на нуль. У лютому його відсторонили на рік від футболу через допінг.

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