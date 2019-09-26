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Інтер та Мілан презентували два проекти нового стадіону

14:16 487 Читать на русском
Інтер та Мілан презентували два проекти нового стадіону
Сан-Сіро (Мілан) / Фото з відкритих джерел

Міланські футбольні топ-клуби посилено працюють над будівництвом нового храму футболу – в мережі з’явились проекти майбутньої арени.

Футбольні команди Інтер та Мілан представили два проекти нового стадіону, який планується побудувати неподалік від Сан-Сіро.

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Клуби хочуть звести новий стадіон місткістю 60 тисяч з сучасними елементами, у тому числі зі спеціальним облицюванням, яке знизить шум від стадіону на 40%.

Інтер та Мілан витратять більш ніж півмільярда євро на будівництво нового стадіону

Причиною відмови від варіанту з реконструкцією Сан-Сіро є неможливість проводити на ньому ремонтні роботи, якщо обидві команди гратимуть в Серії А і в єврокубках протягом сезону. Крім того, у разі продовження реконструкції зменшиться пропускна здатність арени і обидва клуби недорахуються 100 мільйонів євро доходів за три роки.

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Теги
Мілан Мілан Італія Сан-Сіро футбольні стадіони Інтер Інтер
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