Інтер та Мілан презентували два проекти нового стадіону

Міланські футбольні топ-клуби посилено працюють над будівництвом нового храму футболу – в мережі з’явились проекти майбутньої арени.

Футбольні команди Інтер та Мілан представили два проекти нового стадіону, який планується побудувати неподалік від Сан-Сіро.

Мілан та Інтер відмовилися від придбання Сан-Сіро – у італійських грандів свій план

Клуби хочуть звести новий стадіон місткістю 60 тисяч з сучасними елементами, у тому числі зі спеціальним облицюванням, яке знизить шум від стадіону на 40%.

Інтер та Мілан витратять більш ніж півмільярда євро на будівництво нового стадіону

Причиною відмови від варіанту з реконструкцією Сан-Сіро є неможливість проводити на ньому ремонтні роботи, якщо обидві команди гратимуть в Серії А і в єврокубках протягом сезону. Крім того, у разі продовження реконструкції зменшиться пропускна здатність арени і обидва клуби недорахуються 100 мільйонів євро доходів за три роки.