Інтер і Мілан викуплять Сан-Сіро за 200 млн євро, щоб знести його.

Інтер і Мілан пообіцяли побудувати стадіон світового класу замість Сан-Сіро. Клуби планують викупити легендарний стадіон у міста за 197 млн євро, щоб знести його і побудувати на його місці новий стадіон.

Раніше таке рішення було схвалено міською радою. Тепер клуби чекають офіційного підтвердження від уряду Мілана.

"Наступні етапи процесу призведуть до створення нового стадіону, що відповідає найвищим міжнародним стандартам, – споруди світового класу, покликаної стати новим архітектурним символом Мілана і символом пристрасті футбольних уболівальників по всьому світу", – йдеться в спільній заяві клубів.

Стадіон Сан-Сіро був відкритий в 1926 році.

