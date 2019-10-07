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"Інтер сумує за Ікарді", – Ванда Нара похизувалась досягненнями свого чоловіка в Мілані

21:47 623 Читать на русском
"Інтер сумує за Ікарді", – Ванда Нара похизувалась досягненнями свого чоловіка в Мілані
Мауро Ікарді та Ванда Нара / Фото ФК Інтер

Ванда Нара, яка є дружиною та агентом форварда ПСЖ Мауро Ікарді, зізналась що переглядала з чоловіком матч Інтер – Ювентус (1:2).

17’ Лаутаро Мартінес
 
Пауло Дибала 4’
Гонсало Ігуаїн 80’
4’ Пауло Дибала
17’ Лаутаро Мартінес
80’ Гонсало Ігуаїн

"Звичайно, ми дивилися матч між Інтером та Ювентусом. Здавалося, що у першому таймі Інтер міг зробити більше.

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Мауро Ікарді не сумував за цією грою, це Інтер сумував за ним. Їм не вистачає Мауро в Серії А та Лізі чемпіонів. Нагадаю, Ікарді забив 8 голів в 11 матчах проти Ювентуса", – цитує Ванду football-italia.

Влітку аргентинський форвард перебрався з Інтера в ПСЖ на правах оренди через конфлікт з керівництвом міланського клубу.

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Теги
Італія Інтер Інтер Мауро Ікарді Мауро Ікарді Ванда Нара Інтер - Ювентус
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