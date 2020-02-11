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Інтер судиться з командою Бекхема за назву клубу – Феміда стала на бік міланців

00:50 75 Читать на русском
Інтер судиться з командою Бекхема за назву клубу – Феміда стала на бік міланців
Саллі Мунтарі та Девід Бекхем / Фото ФК Мілан

Інтер Маямі може найближчим часом змінити назву клубу.

Суд на першому засіданні визнав правоту міланського клубу у суперечці з Інтером Маямі, повідомляє Football Spotlite.

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Нагадаємо, непорозуміння між сторонами виникли через емблему та назву клубу з США, у таборі Інтера вважають, що їхні колеги з Маямі запозичили у них ім'я та ідею для логотипу.

Якщо в подальших засіданнях представники Феміди не почують вагомих аргументів від сторони обвинувачення, то клуб можуть змусити змінити назву та емблему. Нагадаємо, співвласником Інтер Маямі є Девід Бекхем. Команда вже через місяць дебютує у МЛС.

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Теги
Інтер Інтер Італія МЛС Інтер Маямі Інтер Маямі Девід Бекхем Девід Бекхем
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