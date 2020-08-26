Інтер став найдорожчою командою Італії – Роналду та Ко здали позиції після фіаско Саррі

Transfermarkt оновив ціни гравців по завершенні сезону 2019/20, що змінило розклад сил у чемпіонаті Італії.

Інтер офіційно визначився з долею Конте

Після тривалого домінування Ювентус більше не є найдорожчою командою Серії А – їх обігнав Інтер. Загальна вартість гравців "нерадзуррі" тепер складає 616,8 млн євро, тоді як представники "старої синьйори" оцінюються у загальні 592,9 млн.

Зазначимо, що Ювентус під керівництвом Саррі став чемпіоном Італії, проте у вирішальних матчах Кубка та Суперкубка Італії поступився. Інтер під орудою Конте став другим у Серії А, зупинився на стадії півфіналу Кубка та програв у фіналі Ліги Європи Севільї.

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