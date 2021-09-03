"До відходу Роналду я говорив, що Ювентус – найсильніша команда в Італії. Тепер фаворитом став Інтер.

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Ювентус втратив від 25 до 30 голів. Люди, які говорили, що Роналду не такий потужний у Ювентусі, повинні бути щасливі. Але форварда кращого за нього немає.

Комусь доведеться забивати всі ці голи. Не думаю, що Мойзе Кін здатен на це, але було б справедливо дати йому сезон, щоб проявити себе.

Мауро Ікарді недостатньо грає на команду, але від природи він вміє завершувати атаки. Він легко забиває по 20 голів. Оскільки Ювентусу потрібні ці 20 голів, то, можливо, клуб повинен був краще постаратися, щоб підписати Ікарді", – сказав Вієрі для TVI24.

Нагадаємо, 36-річний Роналду перебрався з Юве у Манчестер Юнайтед за символічні 15 млн євро.

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