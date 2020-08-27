"Нерадзуррі" прагнуть розпочати сезон в Серії А на тиждень пізніше через участь у фіналі Ліги Європи, повідомляє Football-Italia.

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Інтер завершив сезон 21 серпня, тоді як інші італійські клуби мали більше часу на відпочинок. Зазначимо, що попередня дата початку сезону 2020/21 в Італії – 19 вересня.

До слова, міланці посіли друге місце в чемпіонаті Італії та поступились Севільї у фіналі Ліги Європи (2:3). Окрім того, Інтер вилетів з Кубка Італії на стадії півфіналу.

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