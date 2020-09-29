Нападник Парми Жервінью може переїхати до табору міланського гранда.

Жервінью потрапив у список трансферних цілей Інтера, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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У підписанні 33-річного івуарійця зацікавлений головний тренер "нерадзуррі" Антоніо Конте, який планує збільшити конкуренцію серед зірок атакувальної лінії міланської команди, де виступають Санчес, Лукаку та Мартінес.

У минулому сезоні Серії А Жервінью провів 31 поєдинок, в яких відзначився 7-ма голами та 4-ма асистами.

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