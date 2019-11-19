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Інтер хоче удвічі збільшити клаусулу Лаутаро Мартінеса – на зірку претендує Барселона

16:50 368 Читать на русском
Інтер хоче удвічі збільшити клаусулу Лаутаро Мартінеса – на зірку претендує Барселона
Лаутаро Мартінес / Getty Images

Міланський Інтер сподівається захистити свого провідного форварда Лаутаро Мартінеса від зазіхань інших клубів.

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Інтер пропонує Мартінесу угоду до 2024 року зі збільшенням зарплатні до 3 мільйонів євро з бонусами. Також італійці хочуть прибрати клаусулу або збільшити її удвічі. З літа 2020 року вона складатиме 111 мільйонів, однак міланці остерігаються, що така сума не злякає потенційних покупців. Головним претендентом на 22-річного страйкера залишається Барселона.

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Додамо, що у поточному сезоні Мартінес відзначився вісьмома голами і двома асистами за "змій" у всіх турнірах.

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Італія Барселона Барселона Трансфери Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес Інтер Інтер
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